Туристы, пропавшие в Пермском крае, могут находиться в таёжной избе У них могла выйти из строя техника

Фото: wirestock

freepik.com

Правоохранительные органы рассматривают версию о поломке снегоходов у туристов, пропавших в Пермском крае. Предположительно, они укрылись в таежной избе на пути к плато Кваркуш, сообщил телеканал RT.

Источник в силовых структурах рассказал, что в избе есть печка для обогрева и минимальный запас продовольствия. Хижина была построена около десяти лет назад как памятник уральскому путешественнику, погибшему в аварии. Она часто используется как укрытие для отдыхающих.

«В избе нет мобильной связи, а рации не достают на такое расстояние», — отметил собеседник RT.

По его словам, спасатели и силовики направляются к избе для проверки. Если туристов там не окажется, это будет означать, что группа заблудилась. Источник подчеркнул, что разбиться на снегоходах в этом районе маловероятно, так как рельеф местности не слишком сложный.

Ранее сообщалось, что пять мужчин из Уфы прибыли 20 февраля в деревню Золотанка в Пермском крае. Оставив машины, они отправились на пяти снегоходах в маршрут длиной около 100 км по тайге к плато Кваркуш. Группа планировала вернуться 24 февраля, но не вышла на связь. Поход не был зарегистрирован в МЧС.

Поиски ведутся с участием спасателей, полиции и волонтеров. В операции задействовано 31 человек, 16 единиц техники, беспилотники и вертолет. Температура в районе опускается до 15-20 градусов ниже нуля. Следователи СУ СКР по Пермскому краю возбудили уголовное дело по факту исчезновения группы.

