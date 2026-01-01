Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Официальное открытие молодёжной сцены Пермского Театра-Театра состоится 6 марта В качестве первой премьеры заявлен спектакль «Хокинг» Поделиться Твитнуть

Фото: студия Self

На 6 марта намечено официальное открытие молодёжной сцены Театра-Театра, получившей название «Твой молодёжный театр» (ТМТ).

Со второго марта ТМТ будет работать в техническом режиме, в нём будут проходить показы спектаклей формата «Театр — в школы». Первой «настоящей» премьерой, как сообщили в Театре-Театре, будет моноспектакль «Хокинг» (12 +).

Театр приглашает гостей на открытие с 18:00, в 18:45 состоится краткая официальная церемония с торжественным перерезанием ленточки, а в 19:00 — премьера.

