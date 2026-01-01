Обнародована дата технического открытия молодёжной сцены Пермского Театра-Театра Дата официального открытия будет объявлена позже Поделиться Твитнуть

Фото: студия Self

Пермский Театр-Театр сообщил о дате начала работы молодёжной сцены театра в «пирамиде» по ул. Крисанова, 12б.

Техническое открытие новой площадки, получившей название «Твой молодёжный театр», или ТМТ, запланировано на 2 марта.

«ТМТ задуман как уникальная театральная площадка, где подростки смогут не только смотреть спектакли по произведениям школьной программы и современной драматургии, но и активно участвовать в творческом процессе: обсуждениях, лабораториях и образовательных проектах», — говорится в релизе.

В качестве спектакля открытия был выбран спектакль из проекта «Театр — в школы»: постановка главного режиссёра ТМТ Марка Букина и хореографа Ксении Малининой «Пиковая дама» (12+).

Строительство молодёжной сцены началось в 2025 году, когда Пермь получила статус Молодёжной столицы России. Дизайн новой театральной площадки был разработан пермской студией Self.

Специально для новой сцены театр готовит премьеры: «Хокинг» (12+), «Недоросль. Дневник Митрофана» (12+), «Мцыри» (12+), «Каштанка» (12+) и «Покрышки» (12+). Также в репертуар молодёжной сцены ТТ войдут спектакли-участники проекта «Театр — в школы» по произведениям школьной программы по литературе: «Пиковая дама» (12+), «Кентервильское привидение» (12+) и «Белые ночи» (12+). Билеты на март уже в продаже на сайте Театра-Театра.

Руководство театра подчёркивает, что открытие 2 марта носит технический характер. Даты официального открытия и приуроченных к нему специальных событий будет объявлена позже.









