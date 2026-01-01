Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермский Театр-Театр поделился эскизами интерьеров новой площадки Дизайн помещения молодёжного театра создала студия Self Поделиться Твитнуть

Фото: студия Self

Пермский Театр-Театр предоставил «Новому компаньону» несколько эскизов дизайна интерьеров новой площадки «Твой молодёжный театр», или ТМТ. Как уже сообщалось, новая сцена заработает в марте нынешнего года, на премьере будет показан музыкальный спектакль «Для нежных» (12+).

Интерьеры молодёжного театра, который расположится в «пирамиде» по ул. Крисанова, 12б, разработала студия Self, дизайнеры — Дарья Герина и Дмитрий Трубин. Эта компания известна, кроме прочего, интерьерами популярного ресторана «Тайная В».

Фото: студия Self

В дизайне фойе театра сочетаются элементы растинга, «индустриального шика» и молодёжных субкультур. Предусмотрены большая барная стойка, билетоматы, гардероб самообслуживания. Из декора — обильные граффити на стенах, ярко-оранжевые пуфы, замаскированные под тюки с отделочными материалами, освещение с помощью неоновых трубок.

Фото: студия Self

Зал выдержан в строгом стиле и рассчитан на 85 мест. Благодаря трибунам-трансформерам он сможет превращаться в black box.

Дарья Герина, дизайнер:

— Мы проектируем молодёжный театр как место, в котором хочется быть до, во время и после спектаклей. Функциональные зоны пространства предполагают разные возможности: такая живая среда, «твоя среда». Место, где есть, что делать, есть пространство для самовыражения, для общения. Место для искреннего, тёплого контакта с собой и другими с помощью искусства.

Подробности о планах работы «Твоего молодёжного театра» читайте в интервью главного режиссёра молодёжной сцены Марка Букина в «Новом компаньоне» 27 января.

