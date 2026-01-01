Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Молодёжная сцена Пермского Театра-Театра откроется в марте Проектом будет руководить режиссёр Марк Букин Поделиться Твитнуть

Марк Букин

Никита Чунтомов

Молодёжный проект Театра-Театра получил официальное название — он называется «Твой молодёжный театр», или ТМТ.

Открытие новой театральной площадки в «пирамиде» по ул. Крисанова, 12б планируется в марте. Первой премьерой молодёжной сцены станет музыкальный спектакль «Для нежных» (12+). Режиссёр Ярослав Жевнеров ставит его по специально написанной пьесе Виктории Костюкевич, так что это будет мировая премьера.

О том, что планируется ставить в ТМТ в дальнейшем, как будет работать новый театральный организм и о многом другом главный режиссёр молодёжного театра Марк Букин рассказал «Новому компаньону» в интервью, которое будет опубликовано 27 января.

