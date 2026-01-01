Премьера моноспектакля «Хокинг» в Перми пройдёт 6 марта В честь премьеры Театр-Театр объявляет розыгрыш билетов Поделиться Твитнуть

На новой молодёжной сцене Пермского Театра-Театра 6 марта состоится премьера спектакля «Хокинг» (12+).

Этот спектакль — биография и научная лекция одновременно. На сцене — один актёр и простые предметы: доска и мел. Из них рождаются галактика и детство, юмор и любовь, болезнь и бесконечность. Театр предмета превращает научные идеи в игру, а биографию учёного — в путешествие по границам сознания.

Роль Стивена Хокинга в спектакле Алексея Егорова репетируют два актёра — Михаил Меркушев и Артём Радостев. Премьерная серия показов продолжится до 8 марта, по два спектакля в день.

В честь первой полноформатной премьеры новой сцены, которая получила название «Твой молодёжный театр», Театр-Театр объявляет в своих сайтах розыгрыш билетов на спектакль.

«Твой молодёжный театр» заработает в техническом режиме 2 марта. Первым спектаклем на новой сцене станет «Пиковая дама» (12+) в формате «Театр — в школы».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.