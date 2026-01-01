Оборот общепита в Пермском крае за год вырос на 0,3% Объём розничной торговли показал рост на 1,4% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По итогам января 2026 года в Пермском крае зафиксирован рост оборота розничной торговли. За месяц показатель сложился в 72,6 млрд руб., что в сопоставимых ценах на 1,4% выше, чем в соответствующем периоде прошлого года.

Как сообщает Пермьстат, в структуре розничной торговли региона доля непродовольственных товаров за минувший месяц составила 49,9%, в то время как доля пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия, — 50,1%.

Розничная торговля в основном осуществлялась через торговые организации и индивидуальных предпринимателей, осуществляющими деятельность вне рынков (98,8%). Таким образом, доля продаж на розничных рынках и ярмарках составила лишь 1,2%.

Оборот предприятий общественного питания в Пермском крае сложился в 4,4 млрд руб., что на 0,3% выше уровня января 2025 года. На 1 февраля 2026 года товарные запасы в розничной торговле составили 54,6 млрд руб., что эквивалентно 42 дням торговли.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в 2025 году оборот общепита в Пермском крае вырос на 1,4%. Общий оборот розничной торговли превысил показатель за 2024 год на 2,7%.

