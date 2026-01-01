В 2025 году оборот общепита в Пермском крае вырос на 1,4% Темпы роста оборота розничной торговли были почти в два раза выше Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае с января по декабрь 2025 года общий оборот розничной торговли достиг 910,2 млрд руб., что на 2,7% превышает показатель аналогичного периода предыдущего года в сопоставимых ценах. Об этом сообщает Пермьстат.

В структуре розничного оборота Пермского края в 2025 году доля непродовольственных товаров составила 51,4%, в то время как доля пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия, достигла 48,6%.

Основную часть оборота розничной торговли края в первом полугодии 2025 года, а именно 98,5%, обеспечили торгующие организации и индивидуальные предприниматели, работающие вне рынков. На долю продаж на розничных рынках и ярмарках пришлось лишь 1,5%.

Оборот общественного питания в Пермском крае за отчетный период составил 52,7 млрд руб., что на 1,4% больше, чем в позапрошлом году, если учитывать сопоставимые цены.

На 1 января 2026 года товарные запасы в организациях розничной торговли Пермского края достигли 53,9 млрд руб., что эквивалентно 34 дням торгового оборота.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.