Причиной пропажи туристов в горах Прикамья могла стать резкая смена погоды Ночью в районе их исчезновения воздух остынет до -30 градусов

Константин Долгановский

Стала известна возможная причина пропажи туристов из Уфы в Красновишерском округе Прикамья. Как сообщает Mash, проблема могла возникнуть из-за резкой смены погоды. Ночью температура воздуха в этой местности понизится до —30°, кроме того, зимой она открыта всем ветрам, а туристы могут попасть в снежный плен и получить обморожение.

Напомним, группа из пяти человек не была зарегистрирована в МЧС для похода. Пропавшие выехали из д. Золотанки на пяти снегоходах на плато Кваркуш 20 февраля, 24-го должны были вернуться, однако так и не вышли к точке сбора. В данный момент с ними нет связи. В зоне поисков задействованы сотрудники МЧС, правоохранительных органов, спасатели и волонтёры.

Как писал «Новый компаньон», по данному факту следственные органы СУ СК РФ по Пермскому краю завели уголовное дело. Специалисты выяснят все детали исчезновения туристов. Прокуратура края взяла ход установления обстоятельств на контроль.

