Пропавших туристов в Пермском крае будут искать с помощью БПЛА К поискам привлечено более 30 человек

МЧС России по Пермскому краю

В МЧС России сообщили, что к поискам пропавших в Красновишерском округе Пермского края туристов из Уфы привлечен 31 человек и 16 единиц техники, из них шесть человек и две единицы техники от МЧС. Тургруппу будут искать также с помощью БПЛА — к месту следуют специалисты беспилотной авиации МЧС России.

«В Пермском крае начался поиск пропавших туристов. В районе плато Кваркуш Красновишерского муниципального округа потеряна связь с незарегистрированной тургруппой в количестве пяти человек на пяти снегоходах», — отметили в ведомстве.

Сообщение о потере связи с туристами на снегоходах поступило 27 февраля утром.

Как сообщалось ранее, группа не была зарегистрирована в МЧС для похода. Пропавшие выехали на Кваркуш 20 февраля, 24-го должны были вернуться, однако так и не вышли к точке сбора. В данные момент с ними нет связи. В зоне поисков задействованы сотрудники МЧС, правоохранительных органов, спасатели и волонтёры.

