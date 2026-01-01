Из Перми увеличат количество рейсов в Ярославль и Горно-Алтайск По данным направлениям предусмотрена субсидия на 14 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Из Перми увеличат количество авиарейсов в Ярославль и Горно-Алтайск. Как сообщили «Новому компаньону» в краевом министерстве транспорта, в связи с высоким пассажирским спросом по данным маршрутам будут предусмотрены дополнительные полёты. Для этого из бюджета региона в 2026 году будет предоставлена субсидия на общую сумму 14,6 млн руб.

«Планируется дополнительно выполнить восемь парных рейсов в Ярославль и шесть парных рейсов — в Горно-Алтайск. На эти цели предусмотрена субсидия в размере 5,2 и 9,4 млн руб. соответственно», — рассказали в ведомстве.

Напомним, два новых маршрута из Перми в Ярославль и Горно-Алтайск были запущены в 2025 году. Загрузка на них составила около 80%. Перелёты в эти города осуществляются за счёт средств региональной субсидии. Направление в Горно-Алтайск обслуживает авиаперевозчик «ЮВТ Аэро», продолжительность полёта составляет 2 часа 50 минут. Направление в Ярославль осуществляет «РусЛайн», время в пути — 1 час 45 минут.

