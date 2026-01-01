Пермяки смогут летать в Горно-Алтайск почти до конца апреля Рейсы осуществляются раз в неделю Поделиться Твитнуть

Алина Наумова

До 24 апреля у пермяков будет возможность летать в Горно-Алтайск из аэропорта Большое Савино. Это следует из информации, опубликованной в актуальном расписании воздушной гавани.

Маршрут обслуживает авиаперевозчик «ЮВТ Аэро», осуществляя рейсы раз в неделю, по понедельникам. Продолжительность полета — 2 часа 50 минут. Для осуществления перевозок используются самолеты типа Bombardier.

Как ранее писал «Новый компаньон», прямое авиасообщение между Пермью и Горно-Алтайском было открыто в летом 2025 года. Первый полёт состоялся 22 августа, при этом его загрузка составила половину максимальной вместимости.

