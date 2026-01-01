В Прикамье прокуратура передала в суд материалы дела о гибели подростка на работе Трагедия случилась в Карагайском округе Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

В суд поступили материалы уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя, которого обвиняют в нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 143 УК РФ). Речь идёт о гибели подростка на рабочем месте осенью прошлого года.

Материалы в суд передала прокуратура Карагайского района.

Как ранее писал «Новый компаньон», инцидент произошёл в начале сентября 2025 года, когда несовершеннолетний работник, находясь на территории производственной базы, в результате несоблюдения работодателем норм охраны труда и техники безопасности, упал внутрь бетономешалки. Полученные травмы оказались смертельными.

Сейчас прокуратура продолжает осуществлять надзор за устранением индивидуальным предпринимателем нарушений законодательства о труде, которые были выявлены ранее в ходе проверки на предприятии.

