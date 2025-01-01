Трудинспекция Прикамья начала расследовать гибель студента в Карагае Тело подростка обнаружили в бетономешалке Поделиться Твитнуть

Госинспекция труда в Пермском крае начала расследовать гибель 17-летнего подростка, который выполнял обязанности разнорабочего у частного предпринимателя в Карагае. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В инспекции труда установили, что подросток приступил к работе 2 сентября 2025 года, с ним не заключали трудовой договор. 10 сентября около 18:00 молодой человек очищал корпус станка от остатков бетона перфоратором, но упал в бетономешалку и скончался на месте.





В ведомстве планируют оценить соблюдение требований охраны труда индивидуальным предпринимателем. В случае нарушений будут приняты меры, а материалы расследования направлены в органы следствия для приобщения к уголовному делу.





Напомним , студент Кудымкарского агротехникума был направлен на производственную практику в Карагайский округ вместе с другими учащимися. Извлечением тела из бетономешалки занимались сокурсники погибшего. По факту нарушения норм безопасности труда, повлекшего смерть по неосторожности, было возбуждено уголовное дело.





При этом в самом учебном заведении не подтверждали направление студентов на практику. Там заявляли, что юноши самостоятельно нашли работу.





Владельца производственной базы в Карагае, где произошла гибель 17-летнего студента, поместили под домашний арест на два месяца. Как пишет «Парма-Новости», индивидуальный предприниматель Ромик Карапетян признал вину за случившееся и компенсировал затраты на похороны погибшего.

