В Пермском крае арестовали владельца базы, где погиб студент

фото предоставлено прокуратурой Пермского края

Владельца производственной базы в Карагае, где произошла гибель 17-летнего студента, поместили под домашний арест на два месяца. Как пишет «Парма-Новости», индивидуальный предприниматель Ромик Карапетян признал вину за случившееся и компенсировал затраты на похороны погибшего.

Студент Кудымкарского агротехникума был направлен на производственную практику в Карагайский округ вместе с другими учащимися. Во время работы на производстве юноша оказался внутри бетономешалки, что привело к несовместимым с жизнью травмам. Извлечением тела занимались сокурсники погибшего. По факту нарушения норм безопасности труда, повлекшего смерть по неосторожности, было возбуждено уголовное дело.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в самом учебном заведении не подтверждали направление студентов на практику. Там заявляли, что юноши самостоятельно нашли работу.

