В Пермском крае студент агротехникума погиб на работе

Фото: газета "Парма-Новости" / Елена Истомина

В Карагайском округе скончался учащийся Кудымкарского агротехникума 17-летний Роман Сторожев. Несчастный случай произошёл 10 сентября.

По данным местной газеты «Парма-Новости», образовательное учреждение направило учащихся на производственную практику, однако администрация техникума отрицает этот факт, утверждая, что молодые люди самостоятельно приняли решение о трудоустройстве.

Мать погибшего молодого человека Елена Истомина недоумевает, почему колледж отказывается от ответственности.

«Если мой сын и другие студенты самовольно покинули общежитие ещё 31 августа, почему никто не сообщил мне о его отсутствии на занятиях в течение десяти дней?», — задается вопросом мама мальчика.

Елена Истомина обратилась к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой лично контролировать ход расследования данного происшествия.

После трагедии следователи СУ СКР по Пермскому краю возбудили уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, которое повлекло смерть подростка.

По данным следствия, студент колледжа проходил практику на производственной базе в Карагайском муниципальном округе. Вечером 10 сентября он зашёл в цех, где получил травмы в результате попадания в шнек стационарного бетоносмесителя. От полученных травм юноша скончался на месте происшествия.

Следователи назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Сейчас допрашивают свидетелей и очевидцев происшествия.

