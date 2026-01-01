Зданию бывшего хлебозавода в Перми вернут исторический цвет Проект реставрации прошёл историко-культурную экспертизу Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Государственная историко-культурная экспертиза выдала акт на проектную документацию по реставрации исторического здания бывшего хлебозавода в Перми по ул. Окулова, 73а. Здание является объектом культурного наследия регионального значения «Завод спиртоочистительный».

Согласно опубликованному документу, проект подготовлен Научно-производственным центром по охране и использованию памятников истории и культуры Свердловской области по заказу владельца объекта — индивидуального предпринимателя Всеволода Юшкова.

Заводской корпус спиртоочистительного завода представляет собой образец промышленной архитектуры конца 19 века с элементами национального модерна. Кирпичное сложное в плане 2-5-этажное здание состоит из производственного корпуса и ректификационной башни, имеет многочисленные поздние пристройки подсобных и производственных помещений, возведённые в советский период. За время существования подвергалось многочисленным перестройкам, интерьеры не сохранились в связи с перепланировками.

Фасады здания в разное время были выкрашены разным способом. На самых старых фотографиях стены были выполнены лицевой кирпичной кладкой без дополнительных окрасок, а на фотографиях первой половины 20 века основное поле было представлено в светлых тонах, в настоящее время производственное здание имеет светлый тон умбристого оттенка, ректификационная башня — терракотовый цвет кирпича. Проектом предлагается привести внешний вид отделки к единому, произвести окраску здания в цвет кирпича, архитектурные детали окрасить в белый цвет. Цоколь защитить отделкой плитами натурального камня серого цвета.

Фото: ГБУК Свердловской области «Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Свердловской области»

Обследования конструкций показали, что фундаменты, цоколь, отмостка, крыша и кровля, стены, внешние архитектурно-конструктивные и декоративные элементы, перекрытия и полы, лестницы и крыльца имеют ограничено работоспособное состояние. Южный фасад и внутренние стены помещения первого этажа находятся в предаварийном состоянии. Инженерные сети отсутствуют.

Для сохранения объекта предлагается выполнить ремонт перемычек, отмостки, столбов, перекрытий, стропильных конструкций крыши и покрытия, металлической лестницы, гидроизоляцию фундаментов и стен, реставрацию кирпичной кладки наружных стен и цоколя, оконных откосов и четвертей, архитектурных элементов фасадов. Также будут заменены обрешётка, покрытие кровли и карнизов, отливы, чердачное перекрытие, окна и двери, обустроены слуховые окна, водосток, системы ограждения и снегозадержания кровли, огнезащита, площадки и козырьки входов, восстановлены контуры проёмов. Фасады будут очищены и обработаны, элементы инженерных коммуникаций перенесут.

Для приспособления здания под современное использование проектом предусмотрены ремонт инженерного оборудования, сетей инженерно-технического обеспечения, мероприятия по обеспечению пожарной безопасности и доступа инвалидов и маломобильных групп населения и ремонт в помещениях. Пристройки будут снесены.

Эксперты пришли к выводу, что предполагаемые к выполнению указанные виды работ не оказывают влияние на конструктивные и других характеристики надёжности и безопасности объекта культурного наследия, и проектная документация соответствует требованиям законодательства РФ.

Ранее проектную документацию на сохранение объекта культурного наследия разрабатывал «Пермстроймет+». Проектом 2023 года предлагалось также разобрать часть пристроек, отреставрировать историческое здание и окрасить его в цвет кирпича. При этом стены поздних пристроек, расположенные вдоль ул. Окулова, оставались в проекте в светлых тонах.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.