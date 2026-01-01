Средства на Чусовской мост в Перми перераспределили в объёме 4,9 млрд рублей По информации минтранса, на общую стоимость работ и сроки реализации передвижка не повлияет Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми на строительство Чусовского моста в региональном бюджете на ближайшие два года предусмотрят 4,9 млрд руб. Сумму расходов краевого бюджета в 2026 году по данному направлению планируется увеличить на 4,6 млрд руб., в 2027-м – на 315,7 млн руб. Как уточнили в краевом министерстве транспорта, это стандартный процесс перераспределения бюджетных средств — остатки средств 2025 года перенесут на 2026 и 2027 год, на общую стоимость работ и сроки реализации передвижка не повлияет.

Строительство нового моста и реконструкция старого моста через Чусовую в Перми ведётся в рамках концессионного соглашения по обновлению участков автомобильной дороги Пермь—Березники и Восточного обхода Перми.

«По направлению «Реализация концессионных соглашений по эксплуатации автомобильных дорог» предлагается перераспределить остатки 2025 года в целях исполнения обязательств концедента в соответствии с условиями концессионного соглашения от 21 июня 2017 года по строительству, реконструкции и эксплуатации автомобильных дорог Пермь—Березники 020+639—022+390, Пермь—Березники 022+390—025+768 и Восточный обход Перми 000+000—009+753 1 п.к. в размере 4,9 млрд руб.», — сообщается в документе, который имеется в распоряжении «Нового компаньона».

В рамках реализации проекта в декабре был произведён технический запуск нечётного пути железной дороги Лёвшино—Голованово и завершены работы по установке надземного пешеходного перехода в районе Пальников. На старом мосту через Чусовую велись работы по демонтажу бетонных плит, обустройство разделительных блоков и кабельных колодцев.

С начала года на участке дороги перед мостом в Перми несколько раз вводились ограничения движения транспорта для выполнения работ. Подрядчик демонтировал пролётное строение и опору ж/д путепровода, которая мешала прямому проезду на мост.

