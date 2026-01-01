В Перми снова ограничат движение у Чусовского моста Строители будут вывозить демонтированную опору путепровода Поделиться Твитнуть

Для вывоза демонтированной опоры железнодорожного путепровода, расположенного перед Чусовским мостом, будет временно перекрыто движение автотранспорта, сообщили в минтрансе.

Ограничение движения запланировано на ночь с 21 на 22 февраля и на ночь с 22 на 23 февраля с 01:00 до 05:00.

Ночные рейсы междугородних автобусов не будут затронуты и смогут свободно проезжать. Легковые автомобили смогут воспользоваться объездной дорогой.

Напомним, как писал «Новый компаньон», данный участок дороги уже перекрывали в ночь на 11 февраля. Тогда строители демонтировали опору ж/д путепровода, мешавшую проехать напрямую на новый мост.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.