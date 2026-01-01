Ночью 11 февраля будет остановлено движение по участку дороги Пермь—Березники Это связано со сносом опоры железнодорожного путепровода Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В ночь на 11 февраля строители демонтируют опору ж/д путепровода у Чусовского моста в Перми. Это та самая опора, которая сейчас не позволяет проехать напрямую на новый мост, уточнили в минтрансе региона.

В связи с этим движение по участку дороги Пермь—Березники будет остановлено в ночь на 11 февраля с 01:00 до 03:30. Для объезда можно будет воспользоваться временным маршрутом, который отмечен на карте.

Из-за закрытия этого участка немного изменятся графики двух автобусных маршрутов — №752 «Красновишерск—Пермь» и №822 «Аэропорт Пермь—Усолье (с остановкой в Березниках)».

Маршрут №752: автобус из Красновишерска отправится 11 февраля в 02:00 (вместо 01:00).

Маршрут №822: автобус из Усолья выедет 10 февраля в 22:45 и будет следовать по расписанию от остановок «Усолье», «Автостанция г. Березники», «ЦУМ» и «Площадь Юбилейная». На последующие остановки автобус может прийти раньше, чем указано в расписании, до 60 минут.

