В Перми идёт обкатка нечётного пути железной дороги Лёвшино — Голованово На старом мосту через Чусовую работы продолжаются Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

Министерство транспорта Пермского края рассказало о ходе работ на Чусовском мосту. Произведён технический запуск нечётного пути железной дороги Лёвшино — Голованово, в настоящее время идёт его обкатка.

Готов надземный пешеходный переход в районе Пальников. Впереди — пусконаладочные работы лифтового оборудования, обустройство систем освещения, электроснабжения и укладка переходного покрытия.

На старом мосту через Чусовую подрядная организация демонтирует бетонные плиты от 5 до 1 опоры. На основном ходу дороги строители обустраивают разделительные блоки «Нью Джерси» и кабельные колодцы для автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД).

Кроме того, в районе ул. Корсуньской и Чусовского водозабора ведётся подготовка площадок для локальных очистных сооружений.

Работы по обустройству тротуаров, съезда в районе поворота на посёлок Пальники, восстановлению мостового полотна на реконструированном мосту продолжатся после зимы.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.