Договор о возведении смотровой площадки на Окулова в Перми заключат в 2027 году Расходы бюджета края увеличат на 166 млн рублей Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Соглашение на выполнение строительно-монтажных работ (СМР) по смотровой площадке на ул. Окулова в Перми планируется заключить в 2027 году. В связи с этим объём расходов увеличат на 166,8 млн руб. Об этом сообщается в документации к проекту поправок в действующий бюджет Пермского края.

«По направлению «Развитие городского пространства (Строительство смотровой площадки ул. Окулова, ОП «Попова»)" предлагается увеличить объём средств на 2027 год на 166,8 млн руб. в связи с уточнением сроков реализации проекта и заключения соглашения на СМР в 2027 году», — уточняется в документе.

В целом по расходам, курируемым краевым минтрансом в рамках развития городского пространства, в бюджете на ближайшие три года было предусмотрено выделение средств только в 2027 году в объёме 1,08 млрд руб. В случае принятия изменений сумма увеличится до 1,24 млрд руб.

Напомним, проект строительства смотровой площадки в виде выступа над набережной Камы на остановочном пункте «Попова» будущего наземного метро в Перми предусматривает создание различных конструкций и пешеходных переходов. Подрядчиком на выполнение проектно-изыскательских работ за 32 млн руб. в апреле 2024 года стала пермская компания ООО «Верхнекампроект». Компания должна подготовить документацию и получить положительное заключение экспертизы.

Территория находится между садом им. Гоголя и отелем Hilton на ул. Окулова, 14. Как сообщали ранее в Агентстве инвестиционного развития Пермского края, в настоящее время рассматриваются варианты развития прилегающей к отелю территории и общественных пространств, включая концепцию смотровой площадки.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.