Алёна Бронникова Для размещения смотровой площадки на Попова в Перми выполнят проект планировки Площадка появится в районе строящегося остановочного пункта наземного метро Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

МКУ «Пермблагоустройство» выполнит проект планировки и проект межевания территории по ул. Окулова в Ленинском районе Перми. Территория находится между садом им. Гоголя и строящимся отелем Hilton по ул. Окулова, 14.

Фото: приказ Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

Речь идёт о земельных участках, где запланировано строительство смотровой площадки на остановочном пункте «Попова» будущего наземного метро. Общая площадь объекта, сообщается в приказе краевого минимущества, составляет 2,18 тыс. кв. м. Проекты будут разработаны за счёт средств муниципального бюджета в течение двух лет.

О планах строительства смотровой площадки на ОП «Попова» стало известно в 2023 году. Проект предусматривает также создание различных конструкций и пешеходных переходов. Подрядчиком на выполнение проектно-изыскательских работ за 32 млн руб. в апреле 2024 года была выбрана пермская компания ООО «Верхнекампроект».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.