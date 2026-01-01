Демонтаж путепровода у «Мориона» в Перми выполнен на 85% Рабочие приступили к заливке фундаментов новых опор Поделиться Твитнуть

Фото: страница Дмитрия Махонина ВКонтакте

Демонтаж путепровода у «Мориона» на ш. Космонавтов в Перми выполнен на 85%. Как сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, рабочим осталось разобрать стойки и семь из более чем 80 балок.

«Строители выполнили самый долгий этап демонтажа — сняли балки над железной дорогой. Сейчас со стороны Гознака осталось разобрать семь балок, а также все стойки путепровода, на которых они держались», — написал глава региона в своих соцсетях.

Параллельно разбору старых конструкций ведётся строительство новых. В частности, на объекте началась заливка фундаментов новых опор, а также со стороны Центрального рынка — демонтаж старой насыпи и устройство свай под новые подпорные стены на подходах.

Как писал «Новый компаньон», на 13 февраля количество неразобранных балок на путепроводе составляло 18. По направлению от Гознака к Центральному рынку объект был разобран почти полностью, в обратном направлении было демонтировано 70% конструкции.

Напомним, путепровод закрыли на реконструкцию 8 января 2026 года. Завершить работы и возобновить движение по нему планируется до 1 ноября 2027 года. После завершения всех работ проезжая часть расширится до шести полос, а высота путепровода в районе проезда к «Мориону» увеличится более чем в два раза — до 5,5 м.

