На путепроводе у «Мориона» в Перми осталось демонтировать 18 балок

Министерство транспорта Пермского края

В Министерстве транспорта Пермского края рассказали о ходе реконструкции путепровода в районе «Мориона» в Перми. Из более чем 80 балок демонтировать осталось всего 18. Пять из них расположены над железной дорогой.

Работы проводятся по согласованию с РЖД и осложняются тем, что их ведут только в «технологические окна» (когда нет движения поездов). Эти «окна» предоставляются железнодорожниками на 1-2 часа не чаще одного-двух раз в неделю.

На правом направлении (если двигаться от Гознака к Центральному рынку) путепровод разобран почти полностью, за исключением пяти балок над железной дорогой. На левом направлении разобрано 70% конструкции, рабочие оставили несколько пролётов для доступа техники и рабочих. С конца января на участке ведётся переустройство инженерных коммуникаций под путепроводом. Началось устройство свай для фундаментов подпорных стен со стороны Центрального рынка. Продолжается бурение под опоры будущих пролётов.

Новое пролётное строение будет состоять из железобетонных опор и металлических коробчатых балок. Сборку пролётов будут осуществлять на земле, после чего отдельными участками монтировать на новые опоры. Затем эти участки будут соединяться между собой. Самый крупный пролёт, над железной дорогой, также соберут на стройплощадке в укрупнённом виде. В «технологическое окно» его смонтируют на новые опоры с помощью крана.

В минтрансе также рассказали, что на площадку доставлен новый кран с грузоподъёмностью 200 тонн, приобретённый подрядчиком специально для строительства путепровода. Этот кран предназначен для демонтажа и монтажа балок. Он способен не только доставать до нужных элементов на большое расстояние, но и выполнять эти операции в одиночку.

Как писал «Новый компаньон», путепровод закрыли на реконструкцию 8 января 2026 года. Завершить работы и возобновить движение по нему планируется до 1 ноября 2027 года.

