Школу инженерной мысли в Перми вместо экс-главы минкульта возглавила Виктория Соболенская С Игорем Гладневым не продлили контракт

Как стало известно «Новому компаньону», Пермское МАОУ «Школа инженерной мысли им. П. Соловьёва» на прошлой неделе возглавила Виктория Соболенская. Ранее она занимала пост заместителя директора учебного заведения.

Напомним, ранее сообщалось, что в начале февраля пост директора школы покинул Игорь Гладнев. С членом Общественной палаты Прикамья и бывшим министром культуры Пермского края не продлили контракт.

Министром культуры Гладнев был с 2013 по 2017 год. После ухода из минкульта он возглавил региональное отделение Российского военно-исторического общества, а в 2018 году стал директором школы.

В 2024 году Игорь Гладнев поддержал предложение Союза православных женщин принять региональный закон о запрете склонения к абортам.

