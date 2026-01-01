Экс-министр культуры Прикамья ушёл с поста директора школы Мэрия Перми не продлила ему контракт Поделиться Твитнуть

Игорь Гладнев

Константин Долгановский

Член Общественной палаты Прикамья и бывший министр культуры Пермского края Игорь Гладнев покинул пост директора школы инженерной мысли им. Соловьёва.

С 1 февраля Гладнев уволен в связи с непродлением контракта. Должность он занимал с 2018 года. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на свои источники.

Игорь Гладнев был министром культуры Пермского края с 2013 по 2017 год. После увольнения с должности нашёл себя в председателях регионального отделения Российского военно-исторического общества, а в 2018 году стал директором школы.

Как ранее писал «Новый компаньон», в 2024 году экс-министр культуры Прикамья поддержал предложение Союза православных женщин принять региональный закон о запрете склонения к аборту.

Перед этим Гладнев возглавил специальную комиссию по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей при Общественной палате.

