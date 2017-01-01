Экс-министр культуры Прикамья стал директором пермской школы

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Вчера, 3 мая, коллективу образовательной школы № 41 Свердловского района Перми был представлен новый директор. Им стал экс-министр культуры Пермского края Игорь Гладнев, об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье». До вступления в должность Игоря Гладнева обязанности директора школы исполнял Сергей Важенин.

Напомним, Игорь Гладнев возглавлял региональное министерство культуры до января 2017 года. С именем экс-министра связан конфликт с художественным руководителем Театра-Театра Борисом Мильграмом и худруком пермской оперы Теодором Курентзисом. После отставки Игорь Гладнев возглавлял пермское отделение Военно-исторического общества.