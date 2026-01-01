Работы на участке улицы Строителей в Перми приостановили из-за морозов Строители вернутся на объект через две недели Поделиться Твитнуть

Фото: проектная документация / zakupki.gov.ru

В Перми реконструкцию ул. Строителей по направлению выезда из Кондратово в Дзержинском районе планируют завершить во втором квартале 2026 года. Об этом «Новому компаньону» сообщили в МКУ «Пермблагоустройство».

Как уточнили в ведомстве, в зимний период работы по строительству дорог в регионе, в том числе по строительству данного выезда, были поставлены на паузу из-за морозов. Они будут возобновлены при повышении температуры.

«Подрядчик сообщил, что выйдет на работы уже через две недели. Будет проводить обустройство водоотвода и шумозащитных экранов. При наступлении плюсовых температур сможет начать работы по обустройству дорожной одежды. Плановый срок окончания работ — второй квартал 2026 года», — добавили в МКУ.

Напомним, подрядчика по реконструкции ул. Строителей на выезде из Кондратово выбрали в сентябре. Работы на участке длиной 0,7 км согласилась выполнить компания «Стройград Плюс». Сумма контракта составила 452 млн руб. В соответствии с техническими условиями, строительно-монтажные работы должны быть завершены к 28 марта 2026 года.

Кроме того, к обновляемому участку ул. Строителей запланировано строительство выезда из Кондратово на б. Преображенского. Общая протяжённость новой дороги составит 1,3 км. Для реализации проекта планируется изъятие шести земельных участков.

