Магазин «М.Видео» в ТЦ «Столица» в Перми вновь выставили на продажу Площади помещений упали в цене почти на 140 млн рублей

Елена Синица

Продавцы снизили цену на площади федерального ретейлера электроники и бытовой техники «М.Видео», расположенные ТРК «Столица». Согласно обновлённому объявлению на платформе «Авито», стоимость объекта составляет 244 млн руб, что почти на 140 млн дешевле, чем летом прошлого года.

Площадь продаваемого объекта составляет 4039,3 кв. м.

Как ранее писал «Новый компаньон», в августе 2025 года объект был выставлен на продажу за 384,5 млн руб., стоимость квадратного метра составляла почти 95 тыс. руб. Позже представители Группы компаний «М.Видео-Эльдорадо» пояснили, что этот шаг является частью стратегии повышения эффективности и снижения долгового бремени. Переход к аренде позволит более гибко управлять торговыми площадями и быстрее адаптироваться к изменениям рынка, отметили в компании.

В «М.Видео-Эльдорадо» заявили, новые владельцы станут арендодателями, с которыми будут подписаны долгосрочные договоры. Тогда сообщалось, что магазины останутся открытыми, изменений для покупателей не предвидится.

Сегодня сеть «М.Видео» представлена в Перми 11 магазинами, расположенными в разных частях города, включая крупные торговые центры вроде «Планеты», «Рубина», «Ленты» и др. Несмотря на происходящее сокращение стоимости отдельных активов, общая активность бренда остаётся стабильно активной, обеспечивая высокий уровень обслуживания потребителей региона.

