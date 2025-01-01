Площади магазина «М.Видео» в ТЦ «Столица» в Перми продают за 384 млн рублей При этом магазин останется в качестве арендатора Поделиться Твитнуть

ТРК Столица

Евгений Запискин

В торговом центре «Столица», расположенном по адресу: ул. Мира, 41/1, продают торговую площадь на цокольном этаже, арендатором которой является федеральная сеть «М.Видео». Объект планируют реализовать за 384,5 млн руб., что соответствует 95,3 тыс. руб. за «квадрат». Такие данные указаны в объявлении на сайте «Авито».

При этом, по словам автора объявления, объект будет продан только в том случае, если на месте останется магазин «М.Видео» «на условиях долгосрочной аренды».





Площадь реализуемого объекта составляет 4039,3 кв. м, в нём выполнена чистовая отделка. Кроме того, в объявлении указано, что вокруг торгового помещения находятся «административные здания, офисные здания и помещения, торговая недвижимость, жилая застройка». Также отмечено, что рядом с объектом хорошая транспортная доступность и интенсивный пешеходный трафик.

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