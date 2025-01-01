В «М.Видео» прокомментировали продажу площадей в торговом центре Перми Закрывать магазин федеральная сеть не планирует Поделиться Твитнуть

Елена Синица

Группа «М.Видео-Эльдорадо» прокомментировала информацию о продаже площадей в торговом центре «Столица», расположенном по адресу: ул. Мира, 41/1.

в заявлении сказано, что Группа продолжает стратегию оптимизации бизнес-процессов и увеличения прибыльности. В рамках следующего этапа компания намерена реализовать принадлежащие ей объекты недвижимости, переходя к долгосрочной аренде необходимых площадей у новых владельцев.

Этот шаг затрагивает в основном недвижимость, приобретённую в 90-е годы, когда арендный рынок был слабо развит, и компания вынуждена была приобретать площади в собственность. В настоящее время подобная практика почти не встречается в розничной торговле.

«Отказ от владения недвижимостью в пользу аренды позволяет гибко и эффективно управлять розничной сетью, использовать под магазин только нужный объём площади без вспомогательных помещений, оперативно перемещать при необходимости торговые точки в более удобные для клиентов локации и быстро реагировать на изменения потребительского спроса и трафика конкретной точки», — сказано в комментарии.

Отмечается, что магазины, расположенные в этих помещениях, продолжат свою работу, изменения коснутся лишь формы собственности. Покупателями станут будущие арендодатели, с которыми будут заключены долгосрочные и выгодные арендные соглашения. Таким образом, продажа недвижимости не отразится на деятельности магазинов, но позволит привлечь дополнительные средства для развития бизнеса и сокращения долговой нагрузки.

Ранее «Новый компаньон» писал, что на сайте «Авито» появилось объявление о продаже торговой площади на цокольном этаже ТЦ «Столица», где сейчас расположен магазин федеральной сети «М.Видео». Объект планируют реализовать за 384,5 млн руб., что соответствует 95,3 тыс. руб. за «квадрат».

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