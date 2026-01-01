В Пермском крае снят режим «Беспилотная опасность» Мобильный интернет ограничивался около 15 часов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

ГУ МЧС по Пермскому краю сообщает, что 21 февраля в 16:00 был снят режим «Беспилотная опасность», который был объявлен в 01:23. Мобильный интернет был ограничен около 15 часов.

Специальный режим устанавливался в связи с вторжением БПЛА на территорию соседнего региона — Республики Удмуртия. В регионе было поражено промышленное предприятие. Есть пострадавшие.

В связи с происшествием вводился также план «Ковёр», запрещающий совершение авиарейсов. Он был отменён в 8:00, однако в аэропорту Большое Савино продолжаются отмены и задержки авиарейсов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.