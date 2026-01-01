Атаке беспилотников подверглись промышленные предприятия по соседству с Пермским краем В Удмуртии есть пострадавшие Поделиться Твитнуть

В ночь на 21 февраля атаке беспилотников подверглись промышленные предприятия в Удмуртии. Губернатор региона Александр Бречалов в своём телеграм-канале сообщил, что «один из объектов в республике подвергся атаке беспилотников, вследствие чего есть повреждения и пострадавшие».

По сообщениям минздрава республики (тг-канал «Доктор Багин»), после налёта с травмами различной степени тяжести было госпитализировано три человека: два пациента в состоянии средней степени тяжести, один — в тяжёлом. Бригада санавиации перевезла его в Первую РКБ, он прооперирован и находится под постоянным наблюдением врачей. Еще восемь пострадавших были осмотрены врачами и отпущены под амбулаторное наблюдение.

В связи с чрезвычайной ситуацией в Пермском крае вводился режим беспилотной опасности, Росавиация закрывала аэропорт Большое Савино. В связи с этим в аэропорту массово отменяются и задерживаются рейсы.

