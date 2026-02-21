В пермском аэропорту массово отменяются авиарейсы Несколько рейсов серьёзно задерживаются Поделиться Твитнуть

В аэропорту Большое Савино 21 февраля отменены пять рейсов.

Согласно онлайн-табло, отменяется два рейса авиакомпании «Победа» в Москву (Шереметьево и Внуково) и два — в Санкт-Петербург, отменён также рейс «Аэрофлота» в Шереметьево.

Задерживается ещё один вылет «Победы» в Москву (Шереметьево), вылет компании «Россия» в Санкт-Петербург, два вылета в Сочи и рейс в Казань. Задержка составляет от шести до 14 часов.

Кроме того, незначительно задерживается вечерний вылет в Баку.

Ночью 21 февраля в Пермском крае объявлялся режим беспилотной опасности, Росавиация временно закрывала Большое Савино. Ограничения были связаны с атаками беспилотников на промышленные предприятия в Удмуртии. В настоящее время все ограничения сняты.

