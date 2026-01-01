В пермском аэропорту ввели ограничения на вылет и приём бортов В регионе объявлена беспилотная опасность Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В ночь с 20 на 21 февраля в аэропорту Перми ввели ограничения на вылет и приём бортов. Об этом в своём телеграм-канале сообщила Росавиация.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что 21 февраля в 01:27 по местному времени в регионе ввели режим беспилотной опасности.

