В Пермском крае в ночь с 20 на 21 февраля ввели режим беспилотной опасности
В Пермском крае в ночь с 20 на 21 февраля ввели режим беспилотной опасности. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю.
Режим введён в 01:27 по местному времени. В ведомстве отметили, что все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности.
Также жителям и гостям региона напомнили номер вызова экстренных служб — 112.
