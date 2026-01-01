В Пермском крае в ночь с 20 на 21 февраля ввели режим беспилотной опасности Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае в ночь с 20 на 21 февраля ввели режим беспилотной опасности. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Режим введён в 01:27 по местному времени. В ведомстве отметили, что все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности.

Также жителям и гостям региона напомнили номер вызова экстренных служб — 112.

