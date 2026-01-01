На Кипре умер бывший топ-менеджер пермской IT-компании Валентин Живилов Предварительной причиной стали проблемы с сердцем Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На Кипре скончался бывший топ-менеджер пермской IT-компании «Прогноз» Валентин Живилов. Как сообщает Properm.ru, он ушёл из жизни 19 февраля. Информацию изданию подтвердил собеседник в его окружении. По предварительным данным, причиной смерти стали проблемы с сердцем.

Валентин Живилов был одним из топ-менеджеров обанкротившейся пермской компании «Прогноз». Отмечается, что последние 10 десять лет он занимался IT-проектами, выступил соучредителем нескольких стартапов. Его похороны будут организованы в Москве.

Ранее «Новый компаньон» писал, что на Кипре было обнаружено тело Владислава Баумгертнера, бывшего руководителя «Уралкалия». Он исчез 7 января, а позже его тело было найдено в ущелье на южном побережье острова. Кроме того, в конце январе на Кипре умер бывший президент пермского фонда «Пермь — город без наркотиков» Александр Шеромов.

