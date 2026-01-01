Обнаружено тело бывшего руководителя «Уралкалия» Владислава Баумгертнера Его тело было найдено в ущелье на южном побережье Кипра Поделиться Твитнуть

Фото: Даниил Иванов / Коммерсантъ

На Кипре обнаружено тело Владислава Баумгертнера, бывшего руководителя «Уралкалия». Об этом информирует «Фонтанка», ссылаясь на источники.

Баумгертнер, напомним, исчез 7 января. По информации кипрского издания Philenews, его тело было найдено в ущелье на южном побережье острова, между Писсури и Авдиму. Баумгертнер при жизни увлекался скалолазанием и, согласно предварительным данным, мог погибнуть, пытаясь преодолеть сложный маршрут в условиях сильного ветра.

ПАО «Уралкалий» — один из крупнейших в мире производителей калийных удобрений. С декабря 2020 года 81,47% акций принадлежит холдингу «Уралхим». Производственные мощности находятся в городах Березники и Соликамск Пермского края, штаб-квартира — в Березниках. Разрабатывает одно из крупнейших в мире — Верхнекамское месторождение калийно-магниевых солей. По итогам 2024 года «Уралкалий» нарастил объём экспортных поставок почти на треть, до 10 млн тонн. В 2025 году доля экспортных продаж в общем объёме продаж «Уралкалия» составила 78%.

