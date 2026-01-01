Бывший руководитель фонда «Пермь — город без наркотиков» скончался на Кипре Обстоятельства смерти Александра Шеромова официально не раскрываются Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщает perm.aif.ru, 44-летний Александр Шеромов, бывший президент пермского фонда «Пермь — город без наркотиков», объявленный в международный розыск, умер на Кипре в конце января 2026 года.

Обстоятельства смерти Шеромова официально не раскрываются.

Летом 2025 года Пермский районный суд заочно приговорил Шеромова к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима по обвинению в покушении на сбыт кокаина в крупном размере. Подсудимый скрылся ещё на стадии предварительного следствия и был объявлен в федеральный и международный розыск. На момент смерти он оставался в базе розыска МВД России.

Ранее Шеромов возглавлял фонд «Пермь — город без наркотиков», на базе которого в Краснокамске работал реабилитационный центр «Дельфин». В 2010 году он был осуждён вместе с коллегой Денисом Пантюхиным за незаконное удержание постояльцев центра. Тогда Шеромов отбыл несколько месяцев реального срока, после чего наказание было заменено на условное.





