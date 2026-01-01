До конца зимы признаков приближения весны в Пермском крае не ожидается Температура воздуха будет ниже нормы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Эксперты ГИС-центра ПГНИУ составили прогноз на ближайшие выходные 21-23 февраля в Пермском крае. Отмечается, что признаков приближения весны пока не ожидается, температура в ближайшие дни будет ниже нормы, а осадки продолжатся.

«В отличие от последних четырёх лет, до конца календарной зимы каких-то признаков приближения весны в погоде не будет. Температура воздуха ожидается ниже нормы на 2-4°С, оттепелей не предвидится. Продолжатся и снегопады, но уже далеко не такие сильные, как в последние три недели. Но этого хватит, чтобы в Перми был установлен рекорд по количеству осадков в феврале, до которого осталось набрать всего 4 мм», — сообщили метеорологи.

Вечером 20 февраля юго-восточный ветер усилится, порывы будут достигать 15-18 м/с, что может оказаться самым высоким показателем с начала зимы. Затем, начиная с южных районов, в регион придут снегопады и метели, которые продлятся до вечера 21 февраля, ветер также начнёт утихать к этому времени. Температура воздуха ночью будет -9…-14°С, на востоке может опуститься до -20°С, днём -7…-12°С, на востоке до -15°С.

К утру 22 февраля в Прикамье похолодает до -15…-20°С. Днём прогнозируется малооблачная погода, воздух прогреется не больше чем до -11…-16°С. Ночь на 23 февраля будет малооблачной и морозной. Температура воздуха будет -19…-24°С, по востоку до -29°С. Днём под влиянием циклона с Балтики ожидаются усиление юго-восточного ветра и выпадение снега. До утра вторника выпадет ещё 1-4 мм осадков, что точно перекроет рекорд по Перми. Днём температура воздуха ожидается около -12…-17°С, на юго-западе до -10°С.

Ранее сообщалось, что рекордные снегопады циклона «Валли» придут в Пермский край, но не будут такими интенсивными, как в Москве. За 21-23 февраля выпадет не более 10 мм осадков на юго-западе региона и 2-4 мм на северо-востоке. В Перми ожидается 5-7 мм.

