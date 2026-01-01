Синоптики рассказали, ждать ли в Пермском крае снегопады циклона «Валли» Осадки будут, но не такие интенсивные, как в Москве Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В ГИС-центре ПГНИУ прокомментировали сообщения о том, что в ближайшее время на Пермский край обрушатся рекордные снегопады циклона «Валли». По информации учёных, такие прогнозы пока не подтверждаются.

Снегопады действительно будут, но за 21-23 февраля выпадет не более 10 мм осадков (10 см снега) на юго-западе региона и 2-4 мм на северо-востоке. В Перми ожидается 5-7 мм осадков (до 7 см снега). Это значительно меньше, чем выпало за 17 февраля в Пермском крае, и в 3-5 раз меньше, чем за вчерашний день в Москве.

