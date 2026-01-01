Молодёжь Перми переключается с Telegram на ВКонтакте Мессенджер сохранял лидерство с 2024 года Поделиться Твитнуть

фото: freepik

freepik.com

У молодёжи в Перми изменился топ востребованных приложений, для которых подключают тарифы с безлимитным трафиком на интернет. Как сообщает perm.aif.ru со ссылкой на данные платформы YotaАрхив, пользователи стали чаще выбирать вместо мессенджера Telegram сервис «ВКонтакте».

«Статистика оператора показала, что в январе 2026 года пользователи 14-24 лет чаще всего активировали опцию неограниченного доступа к VK (почти 10% от всех подключений). Сервис сместил с первой строчки Telegram, сохранявший лидерство с 2024-го», — сообщает сайт.

В топ также попали сервисы WeChat, Rutube и TikTok. Отмечается, что одним из самых важных критериев выбора тарифа остаётся услуга безлимитного интернета и нулём минут, доля таких пользователей составила 43% от числа всех подключений.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор ввёл ограничения в работу Telegram в РФ. Причиной этому стало несоблюдение российских законов.

