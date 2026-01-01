Роскомнадзор ограничил работу Telegram из-за несоблюдения российских законов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщает газета «Ведомости», Роскомнадзор подтвердил ограничение работы Telegram в РФ. Отмечается, что причина тому — несоблюдение российских законов.

«По-прежнему не исполняется российское законодательство, не защищены персональные данные, нет реальных мер противодействия мошенничеству и использованию мессенджера в преступных и террористических целях. В связи с этим, по решению уполномоченных органов Роскомнадзор продолжит введение последовательных ограничений», — говорится в информации РКН, полученной изданием.

Ранее также появилась информация, что Telegram грозят штрафы до 64 млн руб. по восьми административным протоколам. Причина — отказ удалить запрещенный контент.

