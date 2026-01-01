В Перми на продажу выставили таксопарк за 1,2 млн рублей База активных курьеров состоит из 180 человек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми за 1,2 млн руб. продаётся таксопарк, количество активных курьеров в котором составляет 180 человек, тех, кто работает время от времени — около 2 тыс. Информация опубликована на популярном сайте объявлений.

«Прoдам гoтoвый тaкcопарк, логистичeский пaрк, пapтнёp «Яндекс». Пoлнocтью вcё нacтpoено, реклaма, гpуппы, бeсeды вo всех мессeнджepах. Количествo курьeрoв — 180 человек aктивных, кaждый оформлен как самозанятый и каждый с агентским договором. Количество общих курьеров — около 2 тыс. человек — те, кто давно не выполняли заказы, но иногда выходят. Готовых анкет около 7 тыс. Комиссия парка — около 9-10% чистыми с каждого заказа», — сообщает собственник бизнеса.

Отмечается, что выручка составляет 1,2 млн руб., прибыль — 100 тыс. руб., окупаемость оценивается в 12 месяцев. Возраст бизнеса — два года. Помещение в 15 кв. м находится в аренде. Организационно-правовая форма — ИП.

По словам автора объявления, таксопарк продаётся в связи с тем, что собственник занимается другим видом деятельности, не связанным с такси. Объявление опубликовано от лица компании, специализирующейся на ремонтах широкого формата.

Осенью в Перми продавался таксопарк на 18 машин. Покупателям предлагали приобрести бизнес за 30 млн руб.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в закон о такси Пермского края внесут изменения, согласно которым с марта 2026 года в реестр легковых такси могут включаться только авто отечественного производства.

