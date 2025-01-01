Алёна Бронникова В Перми продают таксопарк за 30 млн рублей Покупателям предлагают приобрести ООО и 18 машин Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми на продажу выставили готовый бизнес в сфере такси. Актив предлагается приобрести за 30 млн руб. В лот, по словам автора объявления, входит ООО и таксопарк из 18 автомобилей со средним пробегом от 200 до 300 тыс. км.

«Пpодам готовый бизнeс или дoлю кoмпании OOО «Парк Яндекс.Тaкcи» (нaзвание для понимания напpaвлeния, ООО «Мepкуpий») и пaрк машин в собственности. Всего 18 машин, с ежедневным оборотом 40-45 тыс. руб. Ежемесячный доход 1 млн руб. Есть стабильный спрос на автомобили. Все машины в работе, часть по договору с правом выкупа», — отмечается в объявлении на «Авито», опубликованном ООО «Меркурий».

В таксопарке представлены отечественные машины и иномарки 2018-2023 г.в. эконом-, комфорт- и премиум-класса. В компании также отмечают, что бизнесу 10 лет, есть лицензия на осуществление деятельности такси, окупаемость составит от 2,5 до 3 лет.

Владелец пояснил, что причиной продажи стали сложности дальнейшего развития поcле пандeмии. В ближайшей перспективе запланирован запуск автосервиса.

Как писал ранее «Новый компаньон», спрос на такси в 2025 году упал на 37,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В то же время предлагаемые зарплаты увеличились — в 2024 году минимальная планка составляла 40 тыс., в 2025-м — 100 тыс. руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.