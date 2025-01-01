Спрос на таксистов в Прикамье упал на 37% А предлагаемая заработная плата выросла Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С января по август 2025 года на платформе hh.ru в Пермском крае было размещено 10 объявлений о поиске водителей такси. Согласно информации, предоставленной пресс-службой hh.ru изданию «Пятница», это на 37,5% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

В сервисе отмечают, что указанное количество вакансий не равно числу искомых сотрудников, поскольку одно объявление может предусматривать наём нескольких водителей.

В текущем году предлагаемая заработная плата для водителей такси находится в диапазоне от 100 до 200 тыс. руб.

Оксана Сидлецкая, директор hh.ru Урал, отмечает, что в прошлом году минимальная планка по заработной плате начиналась с 40 тыс. руб. По её мнению, увеличение зарплатных предложений обусловлено нехваткой кадров, ростом востребованности услуг такси и конкуренцией с курьерскими службами, где доход иногда оказывается выше.

Ранее издание сообщало об увеличении числа официально зарегистрированных такси в Пермском крае на 48%.

