Легальных такси в Прикамье стало больше на 48% Автопарк такси превысил 8,7 тысячи автомобилей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно информации, предоставленной министерством транспорта Пермского края изданию «Пятница», на текущий момент в регионе зарегистрировано 3329 разрешений, позволяющих осуществлять пассажирские и багажные перевозки на легковых такси.

В ведомстве уточнили, что на начало 2025 года количество таких разрешений составляло 2253. Таким образом, прирост достиг 1076 единиц, что эквивалентно 48%.

Общее количество легковых такси, функционирующих в регионе, насчитывает 8759 автомобилей. На 1 января текущего года их было 6794. В министерстве добавили, что увеличение автопарка составило 1965 машин, или 29%.

Ранее сообщалось, что к 1 августа 2025 года доля официально трудоустроенных таксистов в Пермском крае достигла 91%.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.