Экс-начальника колонии Прикамья осудили за получение взятки Илью Асламова приговорили к восьми годам строгого режима

В Чусовом суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении бывшего руководителя ФКУ «Исправительная колония № 37» ГУФСИН РФ по Пермскому краю Ильи Асламова. Его признали виновным в получении крупной взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

Суд установил, что фигурант, занимая в 2023 году пост главы исправительного учреждения, получил денежное вознаграждение в размере 150 тыс. руб. Это было сделано за предоставление определенных льгот лицу, которое находилось под его надзором в возглавляемом им учреждении.

Принимая во внимание аргументы стороны гособвинения, суд приговорил экс-начальника колонии к восьми годам заключения в колонии строгого режима. Кроме того, ему назначен штраф 2 млн руб., а также запрет на занятие должностей, аналогичных прежней, сроком на 5 лет.

Помимо этого, у подсудимого изъяли специальное звание «полковник внутренней службы». Деньги, полученные в качестве незаконного вознаграждения, в сумме 150 тыс. руб., обращены в государственную собственность.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

Как ранее писал "Новый компаньон", Асламова задержали в марте 2024 года, а в суд дело было передано только спустя год.

