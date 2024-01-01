Суд оставил экс-начальника прикамской ИК-37 Илью Асламова СИЗО Он пробудет под арестом до 17 января следующего года Поделиться Твитнуть

Свердловский районный суд Перми 13 ноября продлил бывшему начальнику ИК-37 (п. Половинка, Чусовской городской округ) Илье Асламову срок содержания в СИЗО до 17 января следующего года.

Как сообщает Properm, судья Елена Кожевникова удовлетворила ходатайство следователей СК и продлила срок содержания под стражей. Адвокаты обвиняемого, Анастасия Шляпина и Екатерина Ахмаева, ходатайствовали об изменении меры пресечения, не связанной с арестом.

Сам Асламов попросил назначить ему залог в 2,5 млн руб., домашний арест или запрет определённых действий.

В свою очередь, следователь Ринат Кильдебаев сослался на то, что Асламов обвиняется в тяжком преступлении. У него есть загранпаспорт и он может скрыть либо уничтожить доказательства, а также воздействовать на своих бывших подчиненных.

В итоге судья отказала в ходатайстве адвокатов и обвиняемого.

Напомним, Асламова задержали в марте этого года. Вместе с ним силовики арестовали предпринимателя Олега Попова. Экс-начальника колонии обвиняют в покушении на получение взятки в особо крупном размере, а Попова — в посредничестве в совершении этого преступления. Им обоим избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Они пытались оспорить это решение, но безуспешно.

Как ранее писал «Новый компаньон», под следствием находится также бывший заместитель начальника ИК-37 Андрея Шварёва. Он фигурант уголовного дела о взятках. В июле этого года Пермский краевой суд после рассмотрения ходатайства адвокатов оставил без изменения определение суда нижестоящей инстанции. Сторона защиты пыталась добиться изменения меры пресечения Шварёву, не связанной с ограничением свободы. Сейчас обвиняемый во взятках сотрудник ГУФСИН находится в СИЗО.

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